Пошкоджено іноземне судно: відомі деталі удару Росії по Одещині

В Одеській області через удар, який завдала російська армія по портовій цивільній інфраструктурі, пошкоджень зазнало іноземне судно.

Також відомо, що внаслідок атаки ворога загинули дві людини та поранено співробітника порту. Про це розповіли в обласній прокуратурі.

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Ворог вдарив по прифронтовій інфраструктурі Одещини

Як зазначили у Силах оборони Півдня України, у ніч на 10 липня протиповітряною обороною півдня знищено 6 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Там додали, що Одещину російські окупанти атакували балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", та 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Відомо, що удари противник завдавав із території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 не досягли своїх цілей. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. Уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід,

– ідеться в повідомленні.

У Силах оборони Півдня вказали, що через пошкодження судна стався витік рідини. Наразі наслідки зараз ліквідовуються.

Військові розповіли, що, на жаль, загинули двоє людей, охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранення. "Ворог підступний та завдає ударів по прибережній інфраструктурі, будьте уважні та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги!", – наголосили там.

Відповідно до даних пресслужби Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту, поранено співробітника порту. Зазначається, що чоловіка госпіталізували.

Пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно (під прапором Камеруну). Огляд місця події триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється,

– уточнили у пресслужбі.

В прокуратурі повідомили, що вже розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.