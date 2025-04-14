БпЛА на Одещині спричинили кілька пожеж: рятувальники показали жахливі кадри наслідків

Російська армія вночі 14 квітня обстріляла Одещину. Там після атаки БпЛА виникли декілька пожеж.

Рятувальники показали кадри наслідків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки атаки на Одесу

Після влучання в Одесі пожежі спалахнули за кількома адресами. На щастя, рятувальникам вдалося оперативно їх ліквідувати.

Ліквідація атаки БпЛА на Одесу: дивіться відео

Відомо, що унаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медзаклад, зокрема, операційну, та автомобілі.

Наразі повідомляють про 7 потерпілих. У них діагностовано осколкові поранення та опіки.

Наслідки атаки на Одесу / Фото ДСНС

До ліквідації наслідків атаки залучалися 14 одиниць техніки та 67 рятувальників, окрім того, 1 одиницю техніки та 3 добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.

До слова, уночі внаслідок атаки російського дрона в Запоріжжі почалася пожежа на АЗС.

