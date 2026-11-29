Російська армія 29 листопада завдала чергового удару по Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення. Ворожі снаряди поцілили у цивільні господарські будівлі та житловий сектор.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

Які подробиці?

Під ворожими ударами опинилися приватний житловий будинок, фермерське господарство та складські приміщення з дитячими іграшками.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ОВА

На місцях прильотів одразу розгорнули роботу екстрені служби, рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали.

Мої співчуття рідним та близьким загиблої людини,

– написав очільник області.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, 24 листопада російські окупанти завдали ударів по Одещині.

Тоді через ворожий обстріл в Одеському районі та Подільську загинули двоє цивільних, серед яких був 17-річний юнак, а ще троє людей дістали поранення.