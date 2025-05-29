Росія атакувала Одещину невідомими повітряними цілями, – ПК "Південь"

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по мирних містах України. Зокрема 29 травня ворог атакував Миколаївську та Одеську області.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на повітряне командування "Південь".

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Що відомо про російську атаку на південь

У ніч на 29 травня російські війська атакували Одещину трьома засобами повітряного нападу. Їх тип наразі встановлюється.

Дві цілі знищено протиповітряною обороною півдня країни, ще одна – локаційно втрачено в акваторії Чорного моря,

– йдеться у повідомленні.

Також вранці 29 травня російські війська вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою із території тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, для атаки ворог використав "Іскандер-М".

Крім того, впродовж минулої доби, 28 травня, на півдні знищили один розвідувальний БпЛА Supercam та два ударні дрони "Ланцет".

Нагадаємо, що, за даними The Economist, Росія накопичила близько 500 балістичних ракет. У виданні зазначають, що через дефіцит систем Patriot українська ППО може не впоратися з новими хвилями атак.