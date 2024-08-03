Незвичні ракети: військові сказали, чим вночі ворог атакував Одещину

Вночі росіяни традиційно вдарили по Україні повітряними засобами ураження. Для атаки ворог використав 29 дронів і чотири ракети.

Незадовго до другої ночі на Одещині пролунали вибухи. Виявилося, противник вдарив по області снарядами, випущеними з акваторії Чорного моря.

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Ракетний удар по Одеській області

Зазвичай з району окупованого Криму окупанти найчастіше запускають балістику або керовані крилаті ракети. Втім, цього разу росіяни застосували дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Х-31П – ракета протирадіолокаційна і призначена для знищення радіолокаційних засобів та протиповітряної оборони. Ворог зазвичай використовує її для полювання на українські радари та системи ППО.

протикорабельний – ракета Х-31А. Призначена для озброєння літаків фронтової авіації, може застосовуватися у будь-який час доби за будь-яких погодних умов;

протирадіолокаційний – ракета Х-31П. Призначена для знищення радіолокаційних засобів противника;

Х-31ПД – модифікація Х-31П, але тут збільшена дальність пуску та потужність бойової частини.