Незвичні ракети: військові сказали, чим вночі ворог атакував Одещину

3 серпня 2024, 08:45
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Джерело:

Повітряне командування "Південь"

Вночі росіяни традиційно вдарили по Україні повітряними засобами ураження. Для атаки ворог використав 29 дронів і чотири ракети.

Незадовго до другої ночі на Одещині пролунали вибухи. Виявилося, противник вдарив по області снарядами, випущеними з акваторії Чорного моря. 

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Ракетний удар по Одеській області

Зазвичай з району окупованого Криму окупанти найчастіше запускають балістику або керовані крилаті ракети. Втім, цього разу росіяни застосували дві протирадіолокаційні ракети Х-31П. 

Х-31П – ракета протирадіолокаційна і призначена для знищення радіолокаційних засобів та протиповітряної оборони. Ворог зазвичай використовує її для полювання на українські радари та системи ППО. 

Довідка: Х-31 – радянська тактична керована ракета класу "повітря – земля" середньої дальності. Вона має кілька варіантів:
  • протикорабельний – ракета Х-31А. Призначена для озброєння літаків фронтової авіації, може застосовуватися у будь-який час доби за будь-яких погодних умов;
  • протирадіолокаційний – ракета Х-31П. Призначена для знищення радіолокаційних засобів противника;
  • Х-31ПД – модифікація Х-31П, але тут збільшена дальність пуску та потужність бойової частини.

Автор: Анастасія Колеснікова