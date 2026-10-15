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24 Канал Новини України Майже нічого не залишилося: Росія атакувала супермаркет біля Одеси
15 жовтня, 12:58
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Майже нічого не залишилося: Росія атакувала супермаркет біля Одеси

Софія Рожик

Росія завдала чергового цинічного удару по Одещині. Там було атаковано супермаркет.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Що відомо про атаку

Повідомляється, що приліт стався у селі Маяки. 

Об 11:20 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на цей населений пункт.

Російський безпілотник влучив у супермаркет "Таврія В".

Офіційної інформації від влади щодо атаки наразі немає. Але повідомляється, що у момент атаки всередині могло перебувати багато людей.

Атака на Маяки: дивіться відео

 

Нагадаємо, що 15 жовтня від російського терору постраждала низка регіонів.

До прикладу, Росія атакувала Київ. Уламки впали у дворі житлового будинку, є постраждалі. Країна-терористка також вдарила безпілотником поблизу школи у Полтаві, є пошкодження, діти були в укритті.

Вночі Рівне пережило кілька хвиль російських атак. Пошкоджені житлові будинки, у місті не було світла, а по області – частково досі.

Також Росія атакувала Тернопільщину. Під прицілом опинився Чортківський район. Було влучання у підприємство, є 5 постраждалих.

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