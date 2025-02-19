Ворог атакував енергетичний об'єкт на Одещині: у ДТЕК повідомили деталі
- Росія атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області, залишивши частину домівок без світла.
- Електропостачання відновлено для майже 15 тисяч родин, ремонтні роботи тривають.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. зокрема, під ударом опинилась Одеська область.
Росія поцілила по об'єкту енергетичної структури у Одеській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
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Електропостачання відновлюють
У ДТЕК розповіли, що внаслідок атаки без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.
На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин. Їх перезаживили з резервних ліній там, де це було можливо.
Крім цього, енергетики очікують на дозвіл від рятувальників, щоб розпочати ліквідовувати наслідки атаки.
Пріоритет – відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів,
– мовиться в повідомленні.
Ремонтні роботи будуть тривати цілодобово до моменту, поки електропостачання не відновиться. Росія часто атакує енергетичні об'єкти України та провокує перебої в електропостачанні.