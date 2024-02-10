3 людини у важкому стані, зруйновано будинки: поліція показала наслідки удару по Одещині

У ніч з 9 на 10 лютого ворог атакував Одеську область ударними дронами. Загалом було три хвилі обстрілу. Правоохоронці фіксують наслідки атаки росіян.

Сили протиповітряної оборони збили 21 БпЛА типу "Шахед-131/136". Втім уникнути влучань в регіоні не вдалось. В ГУНП Одеської області показали наслідки ворожої атаки.

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Наслідки атаки на Одещину

В Одесі пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури, одна людина отримала поранення.

пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури, одна людина отримала поранення. У Ізмаїльському районі атака призвела до пошкоджень припортових та цивільних об'єктів, приміщень, автомобілів і житлових будинків.



Правоохоронці фіксують наслідки атаки ворога / Фото Нацполіції Одещини

Є постраждалі

За даними поліції, троє чоловіків отримали поранення та перебувають у важкому стані. При цьому кількість постраждалих наразі уточнюють.

, раніше в ОК "Південь" повідомили, що поранень зазнали троє водіїв-далекобійників.

Поліцейські документують наслідки ворожої атаки, збирають докази військових злочинів Росії, надають психологічну підтримку громадянам.



Поліцейські опитують місцеве населення постраждалих районів Одещини / Фото Нацполіції



Усі воєнні злочинні росіян ретельно фіксуються / Фото Нацполіції

Деталі атаки по Одеській області