Що залишилося від гіпермаркету Fozzy в Одесі після нічного удару: моторошні кадри
У ніч проти 14 серпня російські окупанти атакували Одесу. Внаслідок цього було пошкоджено супермаркет Fozzy.
У мережі вже оприлюднили кадри, як виглядає зруйнований супермаркет. Про це інформує 24 Канал.
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Як виглядає згорілий супермаркет в Одесі
На кадрах можна побачити, що уламки російських ракет і дронів спричинили декілька пожеж. Унаслідок цього було зруйновано супермаркет Fozzy.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Згорілий супермаркет в Одесі: дивіться відео
Рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси. Вони зазначили, що найбільших пошкоджень зазнав супермаркет. Поранено 3-х співробітників закладу.
Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптеку та гуртожиток вищого навчального закладу.
Супермаркет Fozzу після пожежі від уламків в Одесі / фото Суспільне
Згорілий супермаркет / фото із соцмереж
Нічна атака України 14 серпня: що відомо
- Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр", повідомили в ОК "Південь".
- На щастя, всі атаки було відбито.
- Внаслідок збиття ракет уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
- Вибуховою хвилею у кількох будівлях пошкоджено вікна та балкони, побито автівки.
- На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.
- Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету.
- У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр". БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).
- Всього противник застосував: 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131"; 8 крилатих ракет "Калібр".
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
- Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.