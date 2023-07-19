Вночі росіяни масовано обстріляли Одеську область: загорівся склад з феєрверками

Російські загарбники вночі 19 липня завдали масованого удару по Одеській області. В результаті цього, є влучення у склад з феєрверками.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що ця атака була найбільшою з часів повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку по Одеській області

Братчук зазначив, що попередньо, були застосовані крилаті ракети типу "Калібр" та "Онікс". Також не обійшлося і без безпілотників типу "Шахед"

Є влучання уламків збитих ракет і дронів на певні локації, постраждалі автомобілі, було вибито деякі шибки у багатоповерхівках. Інформації про постраждалих не надходило,

– сказав він.

Згодом у Повітряних Силах розповіли, що під час цієї атаки окупанти застосували 16 крилатих ракет "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 і 32 ударних БпЛА типу "Шахед".

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей, а саме 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 23 ударних БпЛА "Шахед"", – наголосили у Повітряних Силах.

Наостанок там зазначили, що удари ракет Х-22 та "Онікс" були спрямовані по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

Висловився щодо комбінованої атаки й спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він наголосив, що наразі вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 квадратних метрів.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками,

– розповів він.

Полковник також зауважив, що росіян "явно тягне курити у невстановлених місцях". А їх бажання феєрверків "задоволено з доставленням в Севастополь".

Наслідки комбінованої атаки по Одеській області

Згодом у мережі повідомили, що загарбники влучили в Одеській області по складу з феєрверками. Через це в регіоні лунали гучні звуки вибухів.

В Одеській області влучили по складу з феєрверками: дивіться відео

На самому складі спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники намагалися приборкати її після того, як припинилися звуки вибухів.

В Одеській області спалахнула масштабна пожежа на складі з феєрверками / Фото з телеграм-каналу "Новини Одеса"

Вибухи на складі з феєрверками: дивіться відео

Крім того, у мережі показали, що внаслідок цієї атаки також травмувалися кілька місцевих жителів. Так, одна жінка отримала поранення в голову.

Одеситка отримала поранення внаслідок атаки на область: дивіться відео (18+)

Крім того, на деяких кадрах видно, як після атаки повибивало шибки й двері у кількох будівлях. Подекуди навіть вибило цілі віконні рами.

В Одеській області вибило вікна після удару: дивіться відео

До того ж у мережі виклали відео, як один з "Шахедів" прямував на Одещину. Цей безпілотник видавав неприємні звуки схожі на звуки літака.

"Шахед" прямує на Одещину: дивіться відео

Також одесити показали, як уламок російської ракети втрапив у їхній будинок. Цією ракетою росіяни атакували Одеську область.

Одесити виявили уламок російської ракети: дивіться відео

Росіяни атакували Одеську область вночі 19 липня