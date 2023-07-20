Нічна атака Одеси: в місті спалахнула пожежа, двох поранених ушпиталили

Окупанти третю ніч поспіль атакували Одесу й Одеську область. На жаль, не минулося без прильотів.

Про їхні наслідки розповів у своєму телеграмі глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що внаслідок атаки російських загарбників є руйнування та спалахнула пожежа.

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Є поранені в Одесі

За наявними даними, в середмісті Одеси зафіксували руйнування після атаки. Що стосується пожежі, то вона спалахнула на площі 300 квадратних метрів. Олег Кіпер зазначив, що на місці працюють відповідні служби. Є також інформація про двох постраждалих, котрих шпиталізували.

Крім того, за словами глави ОВА, був приліт також в області. Деталі щодо нього Олег Кіпер пообіцяв повідомити згодом.

Росіяни продовжують бити по Одесі

Близько 2 ночі моніторингові канали повідомили, що ворог випустив по Одесі крилаті ракети.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто ще й протикорабельними ракетами "Онікс".

Близько 3 ночі була інформація про те, що ППО відпрацьовує по безпілотниках, які запустили на Одещину.

Через буквально кілька хвилин зафіксували також пуски ракет Х-22 по Одесі.

Зауважимо, що вся ця інформація потребує ще підтвердження від місцевої влади та Повітряних сил. Хай там як, ми вкотре закликаємо вас не ігнорувати повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

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