Представник Росії відмовився брати слово на Радбезі ООН щодо ракетної атаки Одеси
Джерело:Сергій Кислиця
Постпред України в ООН Сергій Кислиця розповів деталі Радбезу організації щодо обстрілів Одеси 23 липня. Він наголосив, що російський представник Небензя відмовився брати слово на цьому засіданні.
Кислиця наголосив, що країна-агресорка поводилася на цьому засідання боягузливо. Він також закликав країн-членів Радбезу ООН дати гідну відповідь на ракетний терор російської армії.
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Кислиця розкритикував позицію Росії на Радбезі ООН
У заяві Кислиця наголосив, що Росія віднедавна посилила ракетний терор проти Одеси. Так, країна-агресорка завдає майже щоденні удари по місту та портовій інфраструктурі.
Росія боягузливо вирішила не говорити на засіданні Радбезу ООН щодо нападу на Одесу, скликаного Україною, та все ж я був змушений визнати мовчазну залишкову присутність режиму Путіна в кріслі СРСР,
– сказав він.
Він зазначив, що 23 липня 2023 року по місту випустили 19 ракет різного типу. В тому числі окупанти застосували тоді й протикорабельні ракети Х-22.
"Повторюємо, що застосування протикорабельних ракет проти наземних цілей фактично перетворює їх на низькоточну зброю невибіркової дії", – наголосив Кислиця.
Постпред України в ООН також наголосив, що агресивні дії Росії заслуговують на "сильну відповідь". За його словами, є підстави вважати, що Росія готує подібні інциденти, щоб звинуватити Україну та перешкодити суднам інших країн заходити в українські води Чорного та використовувати українські порти.
Що відомо про ракетний обстріл Одеси
- Російська армія почала обстріл Одеси після опівночі 23 липня. Це був наймасштабніший обстріл міста з початку війни, де окупанти застосували 5 видів своїх ракет.
- У Міноборони зазначили, що окупанти для атаки міста використовували ракети Х-22. За словами представників міністерства, росіяни знали, що б'ють по місту неточною зброєю.
- Окупанти також влучили в історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор міста. Через кілька днів комісія ЮНЕСКО приїхала оцінити збитки та зафіксувати руйнування в місті.