Росія вночі атакувала дронами Одещину: моторошні кадри наслідків удару

Вночі 28 березня російські загарбники вкотре атакували Одещину. Внаслідок удару виникли пожежі.

На жаль, внаслідок ворожих дій постраждала людина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДСНС.

Дивіться також Масована атака на Запоріжжя, загроза у низці областей: Росія атакувала Україну "Шахедами"

Атака на Одещину

Внаслідок російської атаки по Одещині сталося займання гаражних приміщень, господарської споруди. Також пошкоджені приватні житлові будинки.



Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС

Рятувальники ДСНС та пожежний підрозділ Національної гвардії України оперативно ліквідували пожежі.

Відомо, що за попередньою інформацією постраждала 1 людина. Вказується, що психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Національної гвардії України – 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

В ДСНС показали кадри жахливих наслідків атаки.

Наслідки удару по Одещині: дивіться відео

Додамо, що Одеська обласна прокуратура вказала, що вночі 28 березня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками, попередньо, типу Shahed-136. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури в Одеському районі.

Пошкоджено та зруйновано низку приватних будинків, господарські споруди, складські приміщення, магазин, гаражні приміщення та автомобілі містян. 66-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці,

– розповіли деталі в прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 27 березня російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву. Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.