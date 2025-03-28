Росія вночі атакувала дронами Одещину: моторошні кадри наслідків удару
- Вночі 28 березня окупанти знову атакували Одещину.
- Внаслідок ворожої атаки виникло займання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки.
Вночі 28 березня російські загарбники вкотре атакували Одещину. Внаслідок удару виникли пожежі.
На жаль, внаслідок ворожих дій постраждала людина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДСНС.
Дивіться також Масована атака на Запоріжжя, загроза у низці областей: Росія атакувала Україну "Шахедами"
Атака на Одещину
Внаслідок російської атаки по Одещині сталося займання гаражних приміщень, господарської споруди. Також пошкоджені приватні житлові будинки.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС
Рятувальники ДСНС та пожежний підрозділ Національної гвардії України оперативно ліквідували пожежі.
Відомо, що за попередньою інформацією постраждала 1 людина. Вказується, що психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.
Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Національної гвардії України – 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
В ДСНС показали кадри жахливих наслідків атаки.
Наслідки удару по Одещині: дивіться відео
Додамо, що Одеська обласна прокуратура вказала, що вночі 28 березня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками, попередньо, типу Shahed-136. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури в Одеському районі.
Пошкоджено та зруйновано низку приватних будинків, господарські споруди, складські приміщення, магазин, гаражні приміщення та автомобілі містян. 66-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці,
– розповіли деталі в прокуратурі.
Нагадаємо, ввечері 27 березня російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву. Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.