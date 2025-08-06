Росіяни атакували цивільні об'єкти на Одещині: чи є постраждалі
- Росіяни вночі обстріляли цивільні об'єкти в Одеській області, але обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків.
- Атака здійснювалася дронами з акваторії Чорного моря, загроза також була в інших регіонах, таких як Миколаївська та Полтавська області.
У ніч проти 6 серпня російські окупанти обстріляли Одеську область. Ворог цілив у об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.
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Що відомо про обстріл окупантів?
В Ізмаїльській районній державній адміністрації розповіли про нічний обстріл ворога. Згідно з даними адміністрації, російські окупанти вкотре атакували обʼєкти цивільної інфраструктури.
На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань житлових будинків,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч проти 6 серпня росіяни вкотре атакували українські міста. Повітряна тривога лунала у низці регіонів. Про ударні безпілотники в Одеській області Повітряні сили повідомляли близько 00:21. Вони рухалися в напрямку Татарбунарів/Ізмаїла.
Ворог атакував дронами з акваторії Чорного моря. Також відомо, що загроза застосування ворожих безпілотників була у Миколаївській області. Крім цього, Повітряні сили розповідали про ударний БпЛА на Полтавщині в напрямку Кіровоградської області.