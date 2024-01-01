Ворог вночі атакував припортову інфраструктуру Одеси: які наслідки
Окупанти в новорічну ніч атакували Одесу "Шахедами". Є прямі влучання та падіння уламків збитих дронів.
На жаль, поранень зазнали восьмеро людей, одна людина загинула. Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти почали атакувати місто о 23:30 31 грудня 2023 року, коли всі готувались зустріти Новий рік, пише 24 Канал.
Дивіться також Росіяни тероризували "Шахедами" у Новорічну ніч: в яких областях була повітряна тривога
Що відомо про атаку по Одесі
Характерні звуки безпілотників типу "Шахед" люди чули в житлових кварталах.
Портова інфраструктура знову опинилась під загрозою. Тому що ворог зосередив свої зусилля, заводячи дрони з моря на припортову інфраструктуру. На жаль, сталось влучання в один з таких об'єктів. Там спалахнула пожежа, але її вдалось швидко приборкати й люди не постраждали,
– розповіла Наталія Гуменюк.
За словами речниці ОК "Південь":
- Росія спрямувала у їхній зоні відповідальності орієнтовно 50 дронів;
- майже 11 годин працювали системи ППО;
- орієнтовно 30 дронів збили в Одеській області.
Що відомо про наслідки атаки на Одещині
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що є прямі та осколкові влучання у багатоквартирні будівлі, є пошкодження у приватному секторі. Пожежі, які виникали, скрізь швидко локалізували.
Оперативна ситуація наразі "4.5.0" (у військових означає, що все спокійно – 24 Канал), якщо можна говорити про "4.5.0", враховуючи й інтенсивність атаки, й те, що є постраждалі,
– розповів Братчук.
Він попередив, що атака із застосуванням дронів-камікадзе та влучанням тривала орієнтовно 3,5 години.
Росія атакувала Одещину
- Росія у новорічну ніч атакувала Одеську область. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є влучання уламків дронів по місту.
- За словами посадовця, з 8 поранених, трьох людей госпіталізували. На місцях працювали відповідні служби.