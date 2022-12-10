Ситуація дуже складна, – Укренерго про перспективи відновлення світла на Одещині

Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Внаслідок цього було знеструмлено споживачів міста Одеси та області.

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Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень, – заявили у відомстві.

В Укренерго повідомили, що наразі ситуація в регіоні дуже складна, й відновлення може зайняти більше часу.

Також закликали у період відсутності електроенергії подбати про себе та рідних, й допомогти тим, хто потребує цього поряд.

На відновлення потрібно більше часу, ніж зазвичай

Цього тижня вдалося відновити майже все енергозабезпечення Одеси, проте після нічних ударів місто знову знеструмлене. Електроенергію зараз подають лише у лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що ситуація залишається важкою, однак контрольованою. За його словами, на відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай. Він попросив з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, оскільки влада та комунальники працюють цілодобово, і відновлюють зруйноване.

В Одесі та області працюють всі Пункти Незламності. Тож, якщо вам потрібно підзарядити свої пристрої, зігрітися та попити гарячого чаю, можете звернутися у ці пункти за допомогою.