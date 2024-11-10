Ціллю стали вагітні жінки: внаслідок масованої атаки в Одесі пошкоджено жіночу консультацію

В ніч на 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Одесу "Шахедами". Внаслідок удару ворожих безпілотників пошкоджень зазнала зокрема жіноча консультація.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міську раду. Варто зазначити, що російські війська завдають ударів по Одесі четверту ніч поспіль.

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Під час атаки на Одесу постраждала жіноча консультація

Під час нічної атаки "Шaхедів" на Одесу постраждала жіноча консультація №11 (консультативно-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №1) на вулиці Ядова.

Країна-терopист продовжує атакувати цивільне населення. Цього разу ціллю стали вагітні жінки,

– написали в Одеській міськраді.

Внаслідок атаки було розтрощено близько 15 віконних блоків, також ушкоджені двері.

Водночас в міськраді додали, що у понеділок, 11 листопада, жіноча консультація продовжить прийом пацієнток за звичайним графіком у неушкоджених кабінетах.

Російські війська продовжують атакувати Одесу / Фото: Одеська міськрада

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, у ніч на 10 листопада росіяни також завдали авіаудару по Слобідському району Харкова. Відомо, що для атаки окупанти використали авіаційний боєприпас "Гром-Є1", який є потужнішим за ФАБ з УМПК та має більший заряд детонуючої речовини.