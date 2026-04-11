Жахливий нічний удар по Одесі забрав життя 2 людей, є поранені

Уночі 11 квітня Одеса опинилася під масованою атакою дронів. Ворог поцілив у житловий сектор, вбивши людей.

Про трагічні наслідки атаки на Одесу розповів очільник МВА Сергій Лисак.

Які наслідки удару по Одесі 11 квітня?

За словами чиновника, внаслідок влучання у житловий сектор загинуло 2 людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування.

Зверніть увагу! Уночі Лисак повідомляв про прильоти у житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі.

Під ударом також опинилися об'єкти інфраструктури. З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби.

Наслідки атаки на Одесу 11 квітня / Фото МВА

