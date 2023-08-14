Нічна атака "Шахедами" та "Калібрами": у Повітряних силах розповіли, звідки були пуски
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія хотіла завдати удару по Одесі крилатими ракетами та безпілотниками, однак ППО збила усі цілі. Згодом також стало відомо, звідки окупанти запускали "Калібри" та ударні дрони.
Власне, у ніч на 14 серпня ворог атакував Одесу 15 "Шахедами" та 8 крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". У Повітряних силах відзвітували, що знищили абсолютно всі цілі та зазначили, звідки їх запускали окупанти.
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Звідки була атака на Одесу
Отже, з повідомлення Збройних Сил зрозуміло, що кілька хвиль пусків і безпілотників, і ракет було з акваторії Чорного моря, а саме:
- БпЛА атакували Одесу з південно-східного напрямку – міста Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї;
- "Калібри" – з фрегата, який базується в районі Ялти, що в тимчасово окупованому Криму.
Вони заходили конкретно з акваторії Чорного моря для того, аби бути мінімально близько виявленими (біля об'єктів-цілей – 24 Канал) для того, щоб максимально виконати поставлене завдання. Але Сили протиповітряної оборони були напоготові та відпрацювали по них,
– також розповіла речниця ОК "Південь" в ефірі телемарафону.
Де розташований Приморсько-Ахтарськ: шукайте на карті від Google maps
Розташування Ялти в Криму: дивіться на мапі від Google maps
Зверніть увагу! З-поміж іншого, у Повітряних силах констатували, що було знищено літак Ка-52 "Алігатор" на Бахмутському напрямку 14 серпня.
Більше про нічний обстріл
- Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток одного з навчальних закладів Одеси, а також супермаркет. На місце події вирушили рятувальники, які оперативно приборкали пожежу.
- Водночас постраждало три людини – працівники супермаркету. Двох з них госпіталізували до медичного закладу. Третій – відмовився від ушпиталення, йому допомогли на місці.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ворог цілився саме по портовій інфраструктурі Одеси, оскільки досі жадає помсти за зернову угоду.