Нічна атака "Шахедами" та "Калібрами": у Повітряних силах розповіли, звідки були пуски

Росія хотіла завдати удару по Одесі крилатими ракетами та безпілотниками, однак ППО збила усі цілі. Згодом також стало відомо, звідки окупанти запускали "Калібри" та ударні дрони.

Власне, у ніч на 14 серпня ворог атакував Одесу 15 "Шахедами" та 8 крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". У Повітряних силах відзвітували, що знищили абсолютно всі цілі та зазначили, звідки їх запускали окупанти.

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Звідки була атака на Одесу

Отже, з повідомлення Збройних Сил зрозуміло, що кілька хвиль пусків і безпілотників, і ракет було з акваторії Чорного моря, а саме:

БпЛА атакували Одесу з південно-східного напрямку – міста Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї;

"Калібри" – з фрегата, який базується в районі Ялти, що в тимчасово окупованому Криму.

Вони заходили конкретно з акваторії Чорного моря для того, аби бути мінімально близько виявленими (біля об'єктів-цілей – 24 Канал) для того, щоб максимально виконати поставлене завдання. Але Сили протиповітряної оборони були напоготові та відпрацювали по них,

– також розповіла речниця ОК "Південь" в ефірі телемарафону.

Де розташований Приморсько-Ахтарськ: шукайте на карті від Google maps

Розташування Ялти в Криму: дивіться на мапі від Google maps

Зверніть увагу! З-поміж іншого, у Повітряних силах констатували, що було знищено літак Ка-52 "Алігатор" на Бахмутському напрямку 14 серпня.

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