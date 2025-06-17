Масована атака "Шахедами" на Одесу: серед поранених – дитина, під завалами можуть бути люди
- 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами. Постраждала цивільна інфраструктура. Є поранені, зокрема, дитина.
Під завалами можуть бути люди. Ліквідація наслідків атаки триває. Госпіталізовано 13 осіб.
На світанку 17 червня росіяни масовану атакували Одесу ударними дронами. Під прицілом агресора – вкотре цивільна інфраструктура. На жаль, внаслідок ворожої атаки є багато постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.
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Скільки постраждалих в Одесі внаслідок атаки 17 червня
Станом на 06:30 до медичних закладів госпіталізували 13 осіб.
Під завалами можуть перебувати люди,
– заявив голова ОВА.
Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Зауважимо, раніше Олег Кіпер писав про щонайменше 1 поранену дитину.
Росія масована атакувала Одесу ударними безпілотниками на світанку. Після 04:30 у місті прогриміла серія вибухів.
Голова ОВА зазначив, що попри активну роботу наших бійців ППО, є руйнування, пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
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Наслідки атаки Росії на Одесу 17.06.2025 / Фото з телеграму Кіпера
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.