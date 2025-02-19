Щонайменше 160 тисяч людей без тепла та світла, – Зеленський про цинічну атаку Росії по Одесі

У ніч проти 19 лютого Росія масовано та цинічно атакувала Одесу дронами-камікадзе. Під ударом опинилися школи, дитсадки, лікарні та енергетична інфраструктура. Ця атака вкотре продемонструвала, що Кремль продовжує воювати проти цивільних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він наголосив, що ця атака є особливо цинічною, адже на переговорах в Ер-Ріяді Росія стверджувала, що нібито не атакує енергетичну інфраструктуру України.

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Зеленський відреагував на нічний терор Одеси

Президент України повідомив, що у ніч проти 19 лютого Росія вкотре била по енергетичній інфраструктурі. Він наголосив, що окупанти вже майже три роки воюють з енергетикою, не шкодуючи ні ракет, ні ударних дронів.

Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що станом на цю мить щонайменше 160 тисяч одеситів залишилися без тепла та електропостачання. Крім того, відсутнє тепло- та електропостачання у 13 школах, дитячих садочках та кількох лікарнях.

Нині ремонтні бригади та усі комунальні служби працюють, щоб повернути світло та тепло у домівки одеситів.

Наслідки атаки по Одесі: дивіться відео

"Я вдячний кожному рятувальнику, усім, хто допомагає людям. Маємо пам'ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", – резюмував Зеленський.

Раніше стало відомо, що унаслідок атаки по Одесі постраждало 4 людини. Серед потерпілих – дитина.