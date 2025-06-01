Мешканці подавали маячки рятувальникам за допомогою ліхтариків, – ДСНС про удар по Одесі

Росія завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок влучання "Шахеда" у багатоповерхівку відомо про загиблих і постраждалих.

На місці атаки працювали рятувальники, правоохоронці, медики та психологи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ДСНС Одещини Марину Аверіну.

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Люди подавали маячки рятувальникам

У ніч проти 28 червня окупанти запустили дрони-камікадзе у напрямку Одеси. На кількох локаціях у місті виникли пожежі. Найбільше постраждав 21-поверховий будинок, у якому загорілися квартири на 7 – 9 поверхах.

За словами Аверіної, рятувальникам складно було дістатися до мешканців через сильне задимлення та високу температуру.

Деякі мешканці подавали маячки рятувальникам за допомогою ліхтариків зі своїх квартир. Це допомогло рятувальникам зрозуміти, де треба шукати,

– розповіла речниця ДСНС Одещини.

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Наразі відомо про 14 постраждалих, троє з них – діти. На жаль, дві людини загинули.

Поруч із будинком розгорнули пункт незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити телефони.

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Під удар потрапила цивільна інфраструктура, в місті лунали вибухи.

Станом на ранок 28 червня повідомляється, що шестеро осіб госпіталізовані, троє з них у тяжкому стані, включно з дитиною.