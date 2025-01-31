На даху – пожежа, вогонь загасити важко, – у ДСНС про удар по Одесі біля готелю

Увечері Росія вдарила ракетами по центру Одеси. Удар прийшовся по історичному середмістю. Пошкоджень зазнав готель "Брістоль".

Станом на 22:00 відомо про трьох постраждалих. Це дві жінки, госпіталізовані у стані середньої важкості, а також хлопець 2006 року народження, передає 24 Канал із посиланням на коментар ДСНС місцевим ЗМІ.

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Чотири поверхи готелю пошкоджені

За словами представниці ДСНС, окупанти завдали руйнувань готелю в центрі Одеси. Будівля пошкоджена з першого по четвертий поверхи. Одна серед постраждалих жінок була заблокована у кімнаті на 2-ому поверсі. Її врятували вогнеборці.

На даху наразі є загоряння на площі приблизно 20 квадратних метрів. Рятувальники намагаються його ліквідувати. Втім, це непросто. Адже дібратися до осередку пожежі важко.

На місці працюють 23 рятувальники. Задіяно 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, що після 19:00 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Голова ОВА Олег Кіпер поділився, що внасоідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії – вибиті вікна та пошкоджені фасади.