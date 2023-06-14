Нічний удар по Одесі, проблеми Росії на полі бою: хронологія 476 дня війни

Україна продовжує боротися з навалою російських загарбників, що тероризують мирне населення, обстрілюючи міста й села. Збройні Сили роблять усе, аби вигнати окупантів, зокрема, здійснюють контрнаступальні операції.

Середа, 14 червня, це уже 476 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Хронологію подій цього дня з фронту читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У Генштабі повідомили, що ППО вночі збила три "Калібри" та 9 ударних безпілотників Росії. Цими повітряними цілями окупанти атакували Харківську, Кіровоградську, Донецьку та Одеську області України.ЗСУ знищили за добу ще 680 загарбників. Загальні втрати противника становлять 217 330 бійців.До 12 зросла кількість жертв через атаку ворога на будинок в Кривому Розі 13 червня. Власне, через опіки помер 67-річний чоловік.Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк про те, як змінилися удари Росії після початку контрнаступу ЗСУ: "Активність ворожих атак спрямована на дальші тилові регіони, що, за розумінням ворога, мають бути зоною постачання ресурсів для лінії фронту. Це Дніпропетровщина, яка буквально межує зі Запорізькою областю, де розвиваються активніші події".Стало відомо, що росіяни вночі випустили по Одесі 4 ракети типу "Калібр" з Чорного моря. Через це 3 людини загинуло та понад десяток осіб було поранено.В оборонному відомстві нашої держави заявили, що ворог здійснює переміщення своїх військ – через це відбувається гальмування його контрнаступальних дій. Компенсувати це Росія намагається обстрілами та, зокрема, авіаційними ударами.Росія ракетами типу "Калібр" атакувала Одесу. За попередніми даними, 2 повітряні цілі збила ППО. Однак внаслідок удару відбулося займання декількох об'єктів інфраструктури.Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр відповіла на закиди стосовно того, що ЗСУ бракує БпЛА: "МО закуповує дрони за тією потребою, яку нам формують ЗСУ. Законодавчо врегульовано це питання. Все, що ми закуповуємо, нам замовляють ЗСУ".У виданні The Wall Street Journal переконані, що Китай допомагає Ірану швидко відправляти безпілотники типу "Шахед" Росії. Власне, в одному з дронів була деталь, що, ймовірно, виготовили в КНР.Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, підіграючи Путіну, заявив, що постачання західними державами Україні зброї затягує війну. У МЗС нашої держави прокремлівському політику відповіли рішуче: "Танго на кістках", – констатував речник Олег Ніколенко.Парламент Люксембургу визнав Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.