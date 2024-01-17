Масована атака "Шахедами" на Одесу: в якому стані поранені

Цієї ночі росіяни масовано атакували Одесу "Шахедами". На жаль, не минулося без постраждалих.

У якому стані поранені внаслідок атаки "Шахедами", розповіли в поліції. Наразі відомо про 3 постраждалих, передає 24 Канал.

Усе, що відомо Росія атакувала дронами та ракетами: 17 потерпілих у Харкові, в Одесі евакуювали 130 осіб

Що відомо про постраждалих в Одесі

У поліції наголосили, що в ніч з 16 на 17 січня росіяни здійснили масовану дронову атаку на Одесу. На жаль, зазнали поранення троє людей.

Наразі відомо про двох госпіталізованих – чоловіка та жінку з осколковими пораненнями. Ще одній жінці, яка отримала забій руки, допомогу надали на місці,

– зазначили в поліції.

Додали, що внаслідок збройної агресії Росії пошкоджені декілька багатоповерхівок та автомобілі містян. Спалахнули пожежі. Їх вже загасили.

Наслідки російської атаки / Фото поліції

На місці продовжують працювати правоохоронці та інші служби.

Один постраждалий нині ще у лікарні, його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки продовжують лікуватися вдома,

– уточнив очільник ОВА.

Олег Кіпер наголосив, що поруч немає жодних військових об'єктів. Агресор продовжує терор цивільного населення.

Поліцейські документують наслідки атаки ворога: дивіться відео

Коротко про російську атаку на Одесу