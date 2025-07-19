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24 Канал Новини України Масований удар по Одесі: загинула людина, є постраждалі
19 липня, 02:54
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Масований удар по Одесі: загинула людина, є постраждалі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росія завдала масованого удару по Одесі, внаслідок чого загинула 1 людина, ще троє – отримали поранення.
  • Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, зараз на місці працюють відповідні служби.

Росія завдала масованого удару безпілотниками по Одесі вночі у суботу, 19 липня. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Він розповів відомі наразі деталі.

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Що відомо про поранених та жертву в Одесі?

Росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, і попри роботу сил ППО, є інформація про руйнування цивільної інфраструктури, зокрема багатоквартирних житлових будинків, триває ліквідація наслідків.

За попередньою інформацією, станом на 02:09 відомо про одну загиблу людину. Крім того, місцева влада повідомляє про щонайменше трьох постраждалих осіб внаслідок удару. Наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Наслідки удару по Одесі / Фото ОВА

До слова, також дрони противника атакували Київ та область. Під час російської атаки уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Під удар потрапила будівля в Дарницькому районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.