Сльози, руйнація та лють: кадри жахливих наслідків атаки на Одесу

Російські окупанти вдарили ракетами та дронами по Півдню України, зокрема постраждала Одеса. Згодом з'явилися кадри, на яких видно наслідки ворожого терору.

У ніч проти 20 липня загарбники атакували Одесу. Це була третя ніч поспіль, коли Росія обстрілювала місто. Власне, в середмісті обласного центру було частково зруйновано адміністративну будівлю, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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Наслідки нічного обстрілу Одеси

До гасіння пожеж, що виникли через атаку, було залучено 174 рятувальники та 44 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Частково зруйновано чотириповерхову будівлю. Постраждало четверо людей, серед них – дитина. Під час гасіння пожежі отримав тепловий удар працівник ДСНС,

– констатував глава служби Сергій Крук.

Разом з тим в обласній військовій адміністрації зазначали, що вогонь поширився на площу у близько 300 квадратних метрів.

Як рятувальники приборкували полум'я в Одесі / фото Павла Петрова (зі сторінки пресслужби ДСНС)

Варто сказати, що та постраждала дитина, про яку говорили в ДСНС, ймовірно, – 15-річний хлопець. Його та ще трьох осіб було госпіталізовано до лікарні.

Рятувальна операція після удару по Одесі: дивіться відео ДСНС

Загалом відомо, що в Одесі після цього терористичного акту окупантів, – власне, зруйновано адмінбудівлю, а також пошкоджено дитячий садочок, ясла і житлові будинки.

Окупанти обстріляли Одесу – наслідки: дивіться відео "Радіо Свобода"

Окрім того, голова ОВА Олег Кіпер повідомляв, що рятувальники витягнули з-під завалів тіло 21-річного чоловіка, 2002 року народження. Він був охоронцем цивільної будівлі.

Через нічний обстріл Одеси постраждали цивільні будинки: дивіться відео зі сторінки пресслужби влади міста

Зазначимо наостанок, що на цей удар уже відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз ми переживаємо важкі часи, однак у Росії відсутні ракети, які були б сильнішими за нашу волю зберегти життя, підтримати один одного та здобути перемогу.