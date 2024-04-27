Пошкоджено обладнання та є постраждалі: Росія атакувала 4 теплоелектростанції ДТЕК

27 квітня 2024, 08:26
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Російська окупаційна армія не припиняє обстріл енергетичних об'єктів України. Вночі 27 квітня внаслідок атаки противника постраждало 4 ТЕС ДТЕК.

В ДТЕК розповіли наслідки атаки. Там також повідомили, чи є постраждалі.

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Атака на ТЕС ДТЕК

Ворожі війська вкотре масово обстріляли енергетичні об'єкти України. Вночі 27 квітня внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.

На жаль, відповідно до попередньої інформації, є постраждалі. Їм надають всю необхідну допомогу.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки,
– розповіли в ДТЕК.

Там також зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Наслідки атаки по енергетиці 27 квітня

  • Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.
  • За його словами, наслідки атак все ще уточнюються. Наразі триває робота над їх ліквідацією.
  • До слова, у Дніпропетровській ОВА вже повідомили, що в регіоні є пошкодження кількох різних енергетичних об'єктів. Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.
  • Міністр повідомив, що на одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик отримав контузію.

Автор: Ірина Марціяш