Побігли в черги ще до вибухів: в Омську відразу після оголошення тривоги утворилися черги на АЗС

У російському Омську 8 жовтня пролунали вибухи та спрацювали сирени тривоги, після чого місцеві жителі почали масово ставати в черги на АЗС. Такий ажіотаж виник, оскільки під ударом опинився місцевий Омський НПЗ, який переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, у місті виникла паніка серед людей на заправних станціях одразу після тривоги.

Як росіяни кинулися на АЗС після атаки на Омський НПЗ?

Автомобілісти масово вирушили скуповувати пальне, що спричинило суттєве ускладнення руху на підходах до станцій.

Наявні кадри засвідчують кілометрові черги з машин, чиї водії намагаються заправити повні баки та додаткові каністри. Місцеві жителі побоюються перебоїв із постачанням пального в регіоні.

Занепокоєння викликане тим, що підприємство є одним із ключових об'єктів нафтопереробки в Росії і має критичне значення для паливного забезпечення.

Саме Омський НПЗ став мішенню для дронів FP-1. Безпілотники подолали понад 2500 кілометрів, щоб дістатися до об'єкта й успішно прорвати оборону.

Яка ситуація на Омському НПЗ: дивіться відео

Слід зазначити, що українські Сили оборони змінили тактику ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Якщо раніше основними цілями були переважно нафтопереробні заводи, то тепер дедалі частіше уражають лінійно-виробничі диспетчерські станції (ЛВДС) – важливі вузли, через які змішують, розподіляють і закачують паливо в магістральні трубопроводи.

Ще одним напрямком стали морські перевезення Росії. Удар надводним дроном по танкеру біля Сочі показав вразливість російського тіньового флоту.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, у коментарі для 24 Каналу пояснив нову тактику України та причини ударів по нафтових вузлах, сховищах, морській логістиці й аеродромах. На його думку, системне ураження цих об'єктів здатне послабити російську економіку та постачання армії.