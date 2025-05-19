Окупанти приховали атаку в Криму 16 травня та загиблих: у ЗМІ є нові дані про наслідки удару

16 травня у Криму лунали вибухи. Там було уражено склад 126 бригади берегової оборони Росії, яка базувалася поблизу села Перевальне. Та, як виявилося, це було ще не все.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал ASTRA.

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Що було уражено в Криму 16 травня

Як з'ясували журналісти, окупаційна влада провела евакуацію понад 2 тисяч цивільних. А деякі окупанти поранені.

У селі Перевальне у Сімферопольському районі на території військової частини 12676 безпілотники вразили склад із боєприпасами, внаслідок чого виникла їхня детонація. Крім цього, на території військової частини згоріло 4 будівлі на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів. Також відомо про постраждалих серед військовослужбовців. Мирні мешканці не постраждали,

– сказано в дописі.



Перевальне в Криму, де 16 травня була уражена військова частина / ASTRA

Росіяни приховали інформацію і про атаку по Криму, і про евакуацію. Цивільних переселили в пункт тимчасового розміщення в село Добре.

Загалом під час атаки було знищено склад із боєприпасами та 4 приміщення.

Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що поблизу села Перевальне також розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. А серед окупантів є загиблі.