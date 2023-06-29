Там був двіж, – мер Краматорська написав щемливий допис про піцерію, атаковану Росією

Російські військові атакували піцерію у Краматорську ввечері 27 червня. Міський голова Олександр Гончаренко присвятив зворушливий допис місцю, якого більше немає.

Його він виклав у своєму фейсбуці. Зі слів мера Краматорська можна зрозуміти, що це була не просто піцерія, а "місце з історією".

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Там вирувало життя

Олександр Гончаренко зауважив, що майже у кожного знайдеться якась історія, пов'язана з піцерією. За його словами, там закохувалися, пробували щось нове, сварилися та мирилися. У цьому закладі святкували, вчилися.

Там були бійки. Так, круті бійки, після яких мирилися чи знаходили нових друзів. Там була краса. Там була музика. Там вміли співати, або навпаки, але все одно – замовляли караоке. Там збирались родини, там був сміх – дитячий сміх. Там був дим від кальянів та іскри від суперечок. Там була молодь,

– додав він.

За словами міського голови, у закладі вирував двіж, "Краматорський двіж". І в ньому вирувало життя, яке росіяни вкрали. Вони убили молодь, дітей, а також їхніх батьків. Гончаренко підкреслив, що "Росія поцілила у саме серце – вбила молодь нашого міста".

Міський голова зазначив, що "втомився казати про ненависть... всередині вже пустота". Він висловив співчуття близьким. Також закликав людей залишати у пам'яті "тепло цього місця, тепло тих людей, кого ми втратили".

Олександр Гончаренко додав, що колектив RIA – так називалася піцерія – "залишається крутою командою". Він наголосив, що вони професіонали, і що частина з них тепер "працює з неба".

У Краматорську – триденна жалоба

Зауважимо, що 29 червня начальник міської військової адміністрації підписав розпорядження. Згідно з ним, 30 червня, 1 та 2 липня – дні жалоби за всіма, чиє життя забрала ракетна атака про Краматорську.

Крім того, з 30 червня по 2 липня у місті заборонено вмикати розважальну музику на ринках, а також інших закладах та громадському транспорті.

Здається, місто це відчуває – похмуро, цілий день зривається дощ, небо над Краматорськом плаче. Загинуло 12 людей. Наша молодь, діти. Пам'ятаймо кожного й кожну…

– пишуть у міській раді Краматорська.

Тим часом до ресторану RIA продовжують нести іграшки та квіти. Світлини сімох співробітників, чиї життя забрала ракетна атака, розмістили на ящиках з декоративними квітами біля закладу.

До закладу несуть квіти та іграшки / Фото Ольги Куриленко, "УП"

Зазначимо, що 29 червня рятувально-пошукова операція у Краматорську завершилася. На жаль, внаслідок ракетного удару по місту загинуло 12 людей, а ще 65 зазнали поранень.