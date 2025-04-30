Росіяни атакували Південне на Харківщині: є постраждалі

Вранці 30 квітня російська армія атакувала шістьма дронами місто Південне, що на Харківщині. Попередньо, атаку здійснили ударними безпілотниками типу "Герань-2".

Внаслідок влучань зайнялися пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Які наслідки атаки на Південне

За даними слідства, близько 6:30 ранку Росія атакувала Південне. Через це пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, п'ять приватних домоволодінь та шість автомобілів.

Наслідки російської атаки на Харківщину / Фото Харківської обласної прокуратури

Окрім цього, 65-річна жінка та двоє чоловіків віком 25 та 64 роки отримали гостру реакцію на стрес. Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих внаслідок чергової російської атаки зросла до 12 осіб.

Варто зазначити, що серед них семеро дітей, зокрема п'ятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяців до 15 років, а також два хлопчики віком 5 та 13 років. У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

До слова, у ніч на 30 квітня російські війська атакували й Дніпропетровщину. Там внаслідок ворожих обстрілів спалахнули пожежі. Також щонайменше одна людина загинула.