Росіяни атакували Південне на Харківщині: є постраждалі
- 30 квітня російська армія атакувала місто Південне на Харківщині шістьма дронами, спричинивши пожежі.
- Внаслідок атаки постраждало 12 осіб, серед них семеро дітей; прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.
Вранці 30 квітня російська армія атакувала шістьма дронами місто Південне, що на Харківщині. Попередньо, атаку здійснили ударними безпілотниками типу "Герань-2".
Внаслідок влучань зайнялися пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
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Які наслідки атаки на Південне
За даними слідства, близько 6:30 ранку Росія атакувала Південне. Через це пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, п'ять приватних домоволодінь та шість автомобілів.
Наслідки російської атаки на Харківщину / Фото Харківської обласної прокуратури
Окрім цього, 65-річна жінка та двоє чоловіків віком 25 та 64 роки отримали гостру реакцію на стрес. Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих внаслідок чергової російської атаки зросла до 12 осіб.
Варто зазначити, що серед них семеро дітей, зокрема п'ятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяців до 15 років, а також два хлопчики віком 5 та 13 років. У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
До слова, у ніч на 30 квітня російські війська атакували й Дніпропетровщину. Там внаслідок ворожих обстрілів спалахнули пожежі. Також щонайменше одна людина загинула.