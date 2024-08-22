Авіаексперт назвав єдине місце, куди Росія може сховати свої літаки від українських дронів

Через спроможність українських безпілотників вражати по російських аеродромах навіть на дальній відстані, Росія буде вимушена шукатиме можливість, як убезпечити свої літаки. Ймовірно, що їй доведеться перебазувати їх на летовище, яке розташоване на далекому сході.

Таким може стати аеродром "Українка". Про це в розмові з 24 Каналом розповів експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що тоді це ускладнить Росії роботу її авіації.

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У Росії зменшується ресурс літаків

Зі слів Храпчинського, якщо росіяни передислокують свою стратегічну авіацію на летовище "Українка", вони не зможуть оперативно виконувати бойові завдання. В будь-якому випадку противнику потрібно буде прилітати в Енгельс для оснащення, останнім часом він так і робить.

Це пов'язано зі значним зменшенням кількості їхніх літаків. Якщо росіяни почнуть літати з "Українки", це суттєво збільшить удари по ресурсу літаків, їм буде складно працювати,

– зазначив експерт з авіації.

14 серпня Україна здійснила масштабну атаку по російських аеродромах, завдавши ударів дронами по 4-х російських військових летовищах у таких областях: Курська, Воронезька, Нижньогородська. Були атаковані аеродроми "Саваслейка", "Борисоглєбськ", "Халіно", "Балтимор".

Керівник ГУР Кирило Буданов згодом підтвердив інформацію, що зокрема атака українських дронів по російському аеродрому "Саласвейка" призвела до знищення перехоплювача "МіГ-31" та 2-х транспортних літаків "Іл-76".