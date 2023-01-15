Втратила коханого на війні й дім: дівчина з фото на руїнах у Дніпрі розповіла про свій порятунок
Джерело:Анастасія Швець
23-річна дівчина, яку вдалось врятувати в Дніпрі, написала, як їй вдалось вижити. Виявляється, Анастасію Швець накрило дверима в ліжку.
Щодо батьків дівчини, то наразі інформації поки що немає. Проте вона написала, що їх бачили живими.
Читайте також Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку
Що відомо про дівчину, яка врятувалась в Дніпрі
Анастасія зізналась, що немає слів чи емоцій, не відчуває нічого, крім великої пустоти всередині. Вона розповіла, що з вересня 2022 року намагалась змиритись зі втратою її хлопця Влада: "Я відчувала, що він буде мене оберігати".
Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і комори немає, там прірва і я бачу інші частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберіг, я майже ціла, попри рану на голові й голі обдерті ноги,
– написала Анастасія.
Дівчина не знає, де її батьки
Вона розказала, що не знає, де її батьки: "Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив".
Дівчина написала, що вона згадує "дурні жарти батька", як з мамою фотографували цуценят та їли удон, який приготувала матір.
"Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?" – сказала дівчина.Зверніть увагу! Після атаки по багатоповерхівці в Дніпрі рятувальники продовжують шукати ще 40 осіб. Відомо, що 71 людина поранена, з них 13 – діти. На жаль, загинув 21 мешканець будинку, серед померлих – одна дитина. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи й гасіння пожежі станом на 11:30 15 січня триває.
Що відомо про порятунок дівчини
- Ввечері 14 січня після атаки росіян по багатоповерхівці в Дніпрі мережу шокувала фотографія дівчини, яка застрягла на висоті в зруйнованій багатоповерхівці. Її помітили та забрали з руїн рятувальники.
- Дівчина тримала під пахвою м'яку зелену іграшку. Після порятунку Анастасія опублікувала декілька сторіз. У одному з них вона розповіла, що її дому, усього життя та спогадів немає більше. Нема кота та невідомо, що з батьками.
- Анастасія Швець також дала посилання на банку сестри для тих, хто бажає допомогти їй. Також дівчина у сторіз розповіла, що померла мати її однокласника, які жили в тому ж будинку. В момент атаки вона поверталась додому. Тож Анастасія опублікувала реквізити для допомоги Микиті Павловському – 5375414112053086.