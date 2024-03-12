Безпілотник атакував Бєлгород: під ударом опинилася адміністрація міста

Росіяни заявили про атаку дронами по Бєлгороду вдень 12 березня. Так, там зафіксували декілька влучань.

У російських телеграм-каналах повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію Бєлгорода, інформує 24 Канал.

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Дрон атакував адмінбудівлю Бєлгорода

У вівторок, 12 березня, російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про атаку безпілотника по адміністрації Бєлгорода.

Так, влада міста повідомила, що в будівлю адміністрації міста врізався дрон.

"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БпЛА", – заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, начебто є двоє постраждалих. Гладков зазначав, що одна жінка отримала осколкові поранення, а друга – контузію.

Крім цього, через вибух у будівлі адміністрації вибило вікна, а також посічено фасад. При цьому губернатор Бєлгородської області вже встиг визначити приналежність безпілотника до так званих "дронів противника".

Наслідки атаки безпілотника на адмінбудівлю Бєлгорода / Фото російський телеграм-канал

Також у мережі вже опублікували і відео наслідків атаки на будівлю адміністрації Бєлгорода.

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Також у російських медіа повідомляли про те, що дрони атакували завод у Бєлгороді, один БпЛА врізався у магазин.

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