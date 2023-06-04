У Дніпропетровській ОВА розповіли, що загиблу дівчинку звали Ліза. Разом із мамою вона була вдома, коли окупанти поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами.
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Дівчинку шукали довго: спершу знайшли маму
Ввечері 3 червня росіяни влучили між двома будинками у Підгородненській громаді Дніпровського району, внаслідок чого їх зруйнувало. Під завалами опинилися багато людей, зокрема маленька Ліза з мамою.
Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам. Спочатку з-під руїн дістали дружину та доправили до реанімації. Донечку знайшли близько третьої ранку. Дістали вже бездиханне тіло малої,
– розповіли в ОВА.
Відомо, що Лізі кілька днів тому виповнилося 2 роки. А родина лиш нещодавно переїхала до цієї квартири.
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Рятувальники досі розбирають завали
Станом на обід ліквідація наслідків досі триває – на місці працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали, а благодійні організації розгорнули гуманітарні місії благодійні організації. Тим часом місцева влада приймає заявки від жителів постраждалих домівок.
Що відомо про атаку по Дніпропетровщині
- Близько 21:00 3 червня росіяни завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району, влучивши між двома двоповерховими житловими будинкам.
- 2 багатоповерхові будинки повністю зруйновані. Крім цього, пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.
- На жаль, 22 людини зазнали поранень, 5 з яких – діти. Більшість поранених госпіталізували до лікарні. Наразі відомо лиш про 1 жертву – 2-річну Лізу.
- Також внаслідок обстрілу також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який розташований неподалік місця влучання ворожої ракети.