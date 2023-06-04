В Днепропетровской ОВА рассказали, что погибшую девочку звали Лиза. Вместе с мамой она была дома, когда оккупанты попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами.
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Девочку искали долго: сначала нашли маму
Вечером 3 июня россияне попали между двумя домами в Подгородненской общине Днепровского района, в результате чего их разрушило. Под завалами оказались многие, в том числе маленькая Лиза с мамой.
Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который прибежал с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям. Сначала из-под руин достали жену и доставили в реанимацию. Дочь нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело малышки,
– рассказали в ОВА.
Известно, что Лизе несколько дней назад исполнилось 2 года. А семья только недавно переехала в эту квартиру.
Последствия обстрела пригорода Днепра: фото Днепропетровская ОВА
Спасатели до сих пор разбирают завалы
По состоянию на обед ликвидация последствий продолжается – на месте работают все службы. Спасатели разбирают завалы, а благотворительные организации развернули гуманитарные миссии. Тем временем местные власти принимают заявки от жителей пострадавших домов.
Что известно об атаке по Днепропетровской области
- Около 21:00 3 июня россияне нанесли удар по Подгородненской общине Днепровского района, попав между двумя двухэтажными жилыми домами.
- 2 многоэтажных дома полностью разрушены. Кроме того, повреждены 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.
- К сожалению, 22 человека получили ранения, 5 из которых – дети. Большинство раненых госпитализировали в больницу. Пока известно лишь о 1 жертве – 2-летней Лизе.
- Также в результате обстрела также было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, расположенного неподалеку от места попадания вражеской ракеты.