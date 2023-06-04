В Днепропетровской ОВА рассказали, что погибшую девочку звали Лиза. Вместе с мамой она была дома, когда оккупанты попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами.

Смотрите также Россияне убили 2-летнюю девочку: все, что известно об атаке пригорода Днепра 3 июня

Девочку искали долго: сначала нашли маму

Вечером 3 июня россияне попали между двумя домами в Подгородненской общине Днепровского района, в результате чего их разрушило. Под завалами оказались многие, в том числе маленькая Лиза с мамой.

Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который прибежал с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям. Сначала из-под руин достали жену и доставили в реанимацию. Дочь нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело малышки,

– рассказали в ОВА.

Известно, что Лизе несколько дней назад исполнилось 2 года. А семья только недавно переехала в эту квартиру.

Последствия обстрела пригорода Днепра: фото Днепропетровская ОВА

Спасатели до сих пор разбирают завалы

По состоянию на обед ликвидация последствий продолжается – на месте работают все службы. Спасатели разбирают завалы, а благотворительные организации развернули гуманитарные миссии. Тем временем местные власти принимают заявки от жителей пострадавших домов.

Что известно об атаке по Днепропетровской области