На Дніпропетровщині під час повторного удару росіяни навмисне атакували рятувальників

Уночі вівторка, 29 липня, російські війська атакували безпілотниками одне із селищ Синельниківського району Дніпропетровської області. Під час роботи рятувальників противник ударив повторно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. На щастя, серед особового складу постраждалих немає.

Дивіться також Порятунок, попри все: рятувальники закривали собою жінку під час атаки – зворушливе відео

Що відомо про атаку на рятувальників?

Унаслідок російського дронового удару по одному з сіл Дніпропетровщини загорівся вантажний автомобіль. Згодом ворог цілеспрямовано атакував повторно – під час гасіння пожежі рятувальниками.

Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, але особовий склад ДСНС не постраждав.

Росіяни вдарити повторно по вогнеборцях: дивіться фото

Нагадаємо, унаслідок російської дронової атаки 28 липня пошкоджено підрозділ ДСНС у Кропивницькому – понівечено будівлю та техніку. Серед службовців постраждалих немає, адже вони дотримались правил безпеки та попрямували в укриття після оголошення повітряної тривоги.

Окрім того, уночі 22 липня через ворожий обстріл Одеси пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин і гуртожиток – вибито вікна, понівечено фасад.