Є зниклий безвісти та госпіталізовані: під удар по Краматорську потрапили журналісти Reuters

Росія вдарила по готелю в Краматорську Донецької області ввечері 24 серпня. Окупанти поранили громадян України, США та Великої Британії.

Видання розповіло, що внаслідок атаки росіян постраждала команда журналістів Reuters. Зокрема, двоє людей поранені, одна людина зникла безвісти.

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Що відомо про журналістів Reuters

Видання розповіло, що готель Sapphire, де перебувало шестеро їхніх співробітників Росія атакувала, ймовірно, ракетою ввечері 24 серпня.

Один із наших колег наразі вважається зниклим безвісти, ще двоє госпіталізовані для надання медичної допомоги,

– заявило ЗМІ.

За їхніми даними, трьох інших їхніх журналістів знайшли. ЗМІ зазначило, що вони співпрацюють з владою.

Мер Краматорська розповів, що станом на 9:51 25 серпня двоє людей поранені, один – важкий.

Ще одна людина під завалами – триває пошуково-рятувальна операція,

– заявив Олександр Гончаренко.

Перед цим очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив, що всі троє постраждалих – журналісти, які є громадянами України, США та Великої Британії.

У Краматорську постраждала журналістка з Польщі

Польське видання Polsat News написало, що внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона працювала в Україні, висвітлюючи війну Росії з нашою країною.

ЗМІ написало, що в момент удару Росії вона проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару.

Моя перша особиста кров, пролита за Україну – якраз на День Незалежності. Після 10 років війни. "Іскандер" поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити,

– написала Моніка Андрушевська.

Вона також опублікувала фото свого розбитого автомобіля.



У Краматорську зазнала поранень журналістка з Польщі / фото Моніки Андрушевської

До речі, рятувальники повідомили, що окупанти вдарили по Краматорську ракетами типу "Іскандер-М".