Росіяни вдарили "Шахедом" по Харківщині: моторошні наслідки атаки, є постраждалий

У ніч проти 27 березня ворог вкотре атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Цього разу під ударом окупантів опинилася Харківська область.

Внаслідок удару БпЛА по цивільній інфраструктурі постраждав мирний житель. Повідомляється, що ворог здійснив атаку безпілотниками по місту Ізюм.

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Росіяни вдарили по Ізюму

За даними слідства, у ніч проти 27 березня орієнтовно о 03:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по місту Ізюм, що у Харківській області. Внаслідок удару пошкоджено гімназію та прилеглі до неї будинки.

Російські загарбники вдарили "Шахедом" по Ізюму / Фото Харківської обласної прокуратури

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наразі розпочато досудове розслідування / Фото Харківської обласної прокуратури

Внаслідок ворожої атаки отримав поранення місцевий 62-річний чоловік. Він працює охоронцем вищезгаданого освітнього закладу. Наразі правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.

Ворог завдав цинічного удару по гімназії у місті Ізюм / Фото Харківської обласної прокуратури

Станом на зараз прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, цинічно вчинених представниками російської армії.

Внаслідок удару по гімназії пошкоджено також прилеглі будинки / Фото Харківської обласної прокуратури

Що відомо про попередню атаку на Харківську область