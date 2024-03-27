Росіяни вдарили "Шахедом" по Харківщині: моторошні наслідки атаки, є постраждалий
Джерело:Офіс Генерального прокурора
У ніч проти 27 березня ворог вкотре атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Цього разу під ударом окупантів опинилася Харківська область.
Внаслідок удару БпЛА по цивільній інфраструктурі постраждав мирний житель. Повідомляється, що ворог здійснив атаку безпілотниками по місту Ізюм.
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Росіяни вдарили по Ізюму
За даними слідства, у ніч проти 27 березня орієнтовно о 03:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по місту Ізюм, що у Харківській області. Внаслідок удару пошкоджено гімназію та прилеглі до неї будинки.
В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Внаслідок ворожої атаки отримав поранення місцевий 62-річний чоловік. Він працює охоронцем вищезгаданого освітнього закладу. Наразі правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.
Станом на зараз прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, цинічно вчинених представниками російської армії.
Що відомо про попередню атаку на Харківську область
- Російські загарбники о 01:10 26 березня обстріляли Харків безпілотниками типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони добре спрацювали, знищивши 8 дронів.
- Проте частина "Шахеда" влучила в землю, внаслідок чого вибило вікна у нежитловій 4-х поверховій будівлі, у якій розміщені приватні підприємства.
- У Вовчанську вдень через артобстріл загинув 65-річний чоловік, який просто перебував на подвір'ї біля будинку. Також внаслідок обстрілу згоріли 2 приватні будинки.
- Окупанти завдали масованого удару по Дергачах о 16 годині. Кілька 500-х ФАБів атакували невеличкий населений пункт. Внаслідок обстрілу постраждало 4 жінок. В однієї дуже гостра реакція стрес.
- Окрім постраждалих, знищено або серйозно розбито близько 25 приватних будинків. Вочевидь росіяни збільшують застосування КАБів та ФАБів.