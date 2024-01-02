Локальні займання і допомога пораненим: поліція показала перші кадри після атаки по Харкову

Російські окупанти здійснили масований обстріл Харкова. У мережі опублікували відео перших хвилин після атаки, на кадрах патрульні надають допомогу постраждалим.

Відео опублікувала патрульна поліція Харківської області, а також пресслужба ГУ ДСНС.

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На відеозаписі видно пошкоджені будинки, пожежі, поранених, розблокування дверей квартир, у яких можуть бути постраждалі чи жертви.

Перші хвилини після вибухів в Харкові: відео

Патрульні спільно з іншими службами надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.

"Щоденно Росія цинічно здійснює обстріли Харкова та Харківської області. Терористи вбивають та травмують цивільне населення, знищують інфраструктуру. Тому просимо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття", – додали у поліції.

Також з'явились кадри роботи рятувальників ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки: відео

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