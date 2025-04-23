Масштабні пожежі і руйнування будівель: моторошні кадри Харкова після нічної атаки "Шахедами"

Вночі 23 квітня російські окупанти знову били по Харкову. Так, місто опинилося під масованими ударами БпЛА.

Наразі тривають ліквідації займань внаслідок атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Росія знову атакувала Харків

Росіяни не припиняють атакувати Харків та його жителів. Зокрема, внаслідок цієї нічної атаки були пошкоджені будівлі.

Під прицілом ворога були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель,

– ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

В ДСНС додали, що на місці події під загрозою повторних ворожих ударів працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста.

Станом на 6:35 тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів.

Ворог вдарив по Харкову / Фото ДСНС

До слова, зранку 23 квітня ворог знову атакував Харків. Терехов повідомив, що БпЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. Влучання сталося у технічний поверх.

Нагадаємо, що в ніч з 22 на 23 квітня росіяни також атакували Полтаву. Під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Там зафіксовано вибиті шибки та пошкоджено фасад.

Внаслідок атаки травмовані троє людей.