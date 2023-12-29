Кілька годин пролежав під завалами: як у Харкові рятували чоловіка після масованого обстрілу

Вночі та вранці 29 грудня Росія масовано обстріляла Україну. Зокрема, під ударом опинився Харків, який тепер потроху оговтується після атаки.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу про поточну ситуацію в місті. Як відомо, рятувальники змогли відкопати з-під завалів чоловіка живим.

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"Там було дуже важко працювати якимось знаряддям, і хлопці буквально руками підняли велетенську плиту, щоб врятувати цього чоловіка", – зазначила Черненко.

Медики вже готувались вести постраждалого до лікарні й оперувати, але цього не знадобилось. Чоловік відбувся незначними ушкодженнями, хоча пролежав під завалами кілька годин.

Натепер у міських та обласних лікарнях допомагають десятку постраждалих. Ідеться про переломи кінцівок, забої, черепно-мозкові травми.

Детальніше про ситуацію в Харкові

Ворог запустив по Харкову понад 20 ракет. Були влучання в Київському, Слобідському й Холодногірському районах. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, депо транспортного підприємства й лікарня.

Станом на 14:00 відомо про трьох загиблих і 13 поранених. Здебільшого це працівники підприємства в промисловій зоні.

Російська атака 29 грудня: основне

У Повітряних силах назвали атаку 29 грудня наймасованішою з повітря. Протиповітряній обороні вдалося збити 114 зі 158 повітряних цілей.

Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львівщина. Кількість жертв продовжує зростати. За попередніми даними, 22 загиблі й 132 поранені.

Одна з російських ракет перетнула повітряний простір Польщі. Там відбулось термінове засідання військових і силовиків.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що росіяни можуть повторити таку атаку. Ворог має достатню кількість ракет для подібних воєнних злочинів.