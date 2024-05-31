Розривається серце: харків'янин не може додзвонитися дружині та доньці, які під завалами
У Харкові під завалами багатоповерхівки, яка зазнала російського обстрілу сьогодні вночі, все ще можуть перебувати люди. Наразі відомо про п'ятьох загиблих унаслідок удару та 26 потерпілих.
У мережі опублікували відео з літнім чоловіком, у якого в одній зі зруйнованих квартир залишилися дружина й дочка.
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Племінник розповів, що дідуся звуть В'ячеслав Власенко, йому 63 роки. Чоловік був на роботі та приїхав уже після прильоту у свою домівку.
Дідусь безупино телефонує рідним / Фото Суспільне.Харків
Очевидці кажуть, що чоловік намагався додзвонитися до рідних, але в нього не виходило.
"Світлано, візьми трубку", – повторював він.
Чоловік розбитий горем / Фото Суспільне.Харків
Чоловік не може додзвонитись до доньки та жінки після прильоту: відео
Ворог черговий раз атакував Харків
- Вибухи в Харкові пролунали близько 23:50 30 травня, а о 00:15 31-го числа окупанти повторно запустили ракети С300/С400. Ворог застосував тактику подвійного удару.
- Всього за ніч російського теракту, за даними ОВА, п'ять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває
- Також унаслідок влучання російських ракет С-300 отримали поранення 26 людей, однак під завалами все ще можуть знаходитись мешканці.
- Прильоти також були в інших місцях. Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження. Ще одне влучання відбулося у триповерхову адміністративну будівлю.