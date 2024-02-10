Справжнє пекло: харківянин показав епіцентр пожежі в Харкові після удару "Шахедами"

Ввечері 9 лютого російські загарбники вдарили по Харкову. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, є загиблі. У мережі показали відео наслідків удару окупантів.

Повідомляється, що Росія вдарила по Немишлянському районі міста. Внаслідок обстрілу згоріли щонайменше 15 житлових будинків.

Дивіться також На Харківщині пролунали вибухи: окупанти вдарили ракетами з Бєлгородської області

Власник палаючого будинку оприлюднив відео трагедії

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов оприлюднив відео власника одного із пошкоджених будинків. За його словами, чоловік врятувався та вижив лише завдяки власній пильності та швидкій реакції.

Потерпілий розповів, що спершу почув перший приліт, а вже згодом побіг геть із будинку. Мовиться, що чоловік згадав той факт, що найчастіше дрони не літають по одному.

Вже було добре чути, як летить другий безпілотник – чоловік побіг вниз по вулиці та сховався. Повертатися додому вирішив вже після удару, але там побачив справжнє пекло – спочатку потекло паливо, а потім все враз зайнялося. Він втратив житло, але зберіг життя,

– зауважив Болвінов.

Загарбники атакували житловий будинок у Харкові: дивіться відео

Болвінов також звернувся до громадян та закликав не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Він наголосив, що варто бути надзвичайно уважними під час ворожих атак.

Найкращий варіант – це надійне укриття, і прямувати туди варто одразу після увімкнення сирени. Встановлюйте сповіщення на телефони, щоби не пропустити чергову атаку. Він нагадав, що наш ворог цинічний, бо б'є вночі та вбиває цивільних уві сні.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами" по Харкові: основне