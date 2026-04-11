24 Канал Новини України Росіяни вдарили FPV-дроном по тролейбусу в Херсоні: водій загинув
11 квітня, 17:21
2

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • 11 квітня російські війська атакували FPV-дроном тролейбус у Корабельному районі Херсона, серйозно поранивши водія.
  • Постраждалого у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні, де медики борються за його життя.

Російські війська 11 квітня атакували FPV-дроном тролейбус у Херсоні. Внаслідок удару серйозно постраждав водій громадського транспорту.

Його у вкрай тяжкому стані спочатку доправили до лікарні. Про це повідомляє Голова Херсонської ОДА Продкудін Олександр.

Що відомо про ворожу атаку?

11 квітня близько 15:30 російські війська атакували FPV-дроном тролейбус у Корабельному районі Херсона. Удар припав по громадському транспорту, який перебував на маршруті.

За попередніми даними, внаслідок атаки важких поранень зазнав водій тролейбуса. Його у вкрай тяжкому стані терміново доправила "швидка" до медичного закладу. 

Медики наразі борються за життя постраждалого та надають йому необхідну допомогу. Інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється.

Згодом о 17:29 очільник ОДА повідомив, що медикам не вдалося врятувати важкопораненого водія тролейбуса. Від отриманих травм він помер у лікарні. 

Наслідки обстрілу по Херсону / Фото Продкудіна Олександра

 

Які ще міста постраждали від російських обстрілів сьогодні?

  • Уночі та вранці 11 квітня ворожі війська не припиняли терор українських міст. Під ударом опинилася Одеса. Там загинули двоє людей. У місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури – постраждали житлові будинки, гуртожиток, дитячий садок і заклади громадського харчування.

  • У Лубенському районі Полтавщини російський удар також забрав життя однієї людини. "Прилетіло" й по Донецькій області. У Краматорську внаслідок обстрілу авіабомбами постраждало щонайменше 10 жителів, двоє з них у тяжкому стані.