Росіяни вдарили FPV-дроном по тролейбусу в Херсоні: водій загинув

Російські війська 11 квітня атакували FPV-дроном тролейбус у Херсоні. Внаслідок удару серйозно постраждав водій громадського транспорту.

Його у вкрай тяжкому стані спочатку доправили до лікарні. Про це повідомляє Голова Херсонської ОДА Продкудін Олександр.

Що відомо про ворожу атаку?

11 квітня близько 15:30 російські війська атакували FPV-дроном тролейбус у Корабельному районі Херсона. Удар припав по громадському транспорту, який перебував на маршруті.

За попередніми даними, внаслідок атаки важких поранень зазнав водій тролейбуса. Його у вкрай тяжкому стані терміново доправила "швидка" до медичного закладу.

Медики наразі борються за життя постраждалого та надають йому необхідну допомогу. Інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється.

Згодом о 17:29 очільник ОДА повідомив, що медикам не вдалося врятувати важкопораненого водія тролейбуса. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Наслідки обстрілу по Херсону / Фото Продкудіна Олександра

