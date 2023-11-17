Чергова атака на Хмельниччину: уламки влучили в авто та продовольчі склади

Ворог продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. У Хмельницькій ОВА розповіли подробиці атаки.

Під час повітряної тривоги на Хмельниччині по ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Водночас відомо про пошкодження вантажівки.

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Збитки встановлюються

Внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Крім того, на території продовольчих складів є ушкодження від уламків. Збитки від російського обстрілу встановлюються. На щастя, обійшлося без жертв.

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