Ворог атакував Хмельниччину "Шахедами", працювала ППО: деталі від ОВА

Окупанти уночі 16 жовтня атакували Хмельницьку область. Ворог випустив по області дрони-камікадзе.

Загарбники намагалися вдарити "Шахедами". В області активно працювали сили протиповітряної оборони. Зазначимо, що по Україні росіяни випустили кілька груп БпЛА.

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Як повідомили в Хмельницькій ОВА, руйнувань та постраждалих унаслідок атаки немає.

Росіяни атакували Україну

Уночі 16 жовтня ворог атакував Україну як дронами-камікадзе, так і ракетами. Окупанти хотіли вдарити по об'єктах інфраструктури. Про те, що ворожі БпЛА летять на підконтрольну українській владі територію стало відомо близько 1 ночі.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, загарбники не сконцентрували атаку на Півдні України. Ворожі цілі знову мали складну траєкторію руху. Дрони-камікадзе запускали з різних напрямків. Загарбники вирахували маршрути, аби "Шахеди" обходили системи української протиповітряної оборони.

У Повітряних силах ЗСУ зверталися до жителів Хмельницького, Старокостянтинова, Миргороду та Кропивницького. Там зафіксували ударні БпЛА, тож працювали сили ППО.

Окупанти атакували Полтавську область дронами-камікадзе та ракетами. Як повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, вибухи чули у Миргородському районі. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Однак унаслідок падіння уламків ракети пошкоджено кілька приватних будинків.

Попередньо відомо, що постраждало 3 людей. Серед них – 10-річна дитина. Усіх потерпілих ушпиталили.

По Дніпропетровщині росіяни запустили дві ракети. За словами голови ОВА Сергія Лисака, одну з них збили. Інша ракета вдарила у Дніпровському районі.