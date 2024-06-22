Вціліла лише одна маленька кватирка: кадри наслідків удару Росії по Івано-Франківську

Російські окупанти вночі проти 22 червня атакували цивільну інфраструктуру на Івано-Франківщині та в обласному центрі. Вороги пошкодили житлові будинки та навчальні заклади.

Міський голова Руслан Марцінків заявив, що у місті 14 пошкоджених будівель, а також садочок та ліцей на Набережній. Окрім того, ворог пошкодив Університет нафти та газу, пише 24 Канал.

Дивіться також Ворог влучив по енергетиці та навчальному закладу, є поранені: що відомо про атаку 22 червня

Який вигляд мають будинки після атаки росіян

Мер Івано-Франківська розповів, що внаслідок ворожої атаки у місті зазнали пошкоджень понад 800 вікон у різних будинках міста. Окрім того, росіяни пошкодили понад 1000 квадратних метрів покрівлі.

Очільниця Івано-Франківської ОВА зауважила, що Росія вперше з початку повномасштабної війни підступно завдала ракетного удару по середмісті Івано-Франківська. Світлана Онищук розповіла, що в університеті пошкоджені корпуси та будівлі.

Видання "Радіо Свобода" показало наслідки атаки росіян. У одній з багатоповерхівок навпроти навчального закладу живе 84-річна Анна Миколаївна.

Пенсіонерка залишилась без вікон та дверей. Вціліла лише одна маленька кватирка. Жінка не одразу розуміла, що трапилось. Була переконана – так сильно вдарив грім,

– розповіли журналісти.

Які наслідки атаки росіян по Івано-Франківську: дивіться відео

Який вигляд має Університет Нафти і Газу / Фото Суспільного Івано-Франківськ

Очільниця обласної військової адміністрації розповіла, що внаслідок атаки 3 людей зазнали поранень. Вони звернулись до медиків швидкої.

Станом на 13:49 22 червня рятувальники розбирали завали. На місці працював 121 рятувальник і 35 одиниць техніки.

У ДСНС розповіли, що окупанти вдарили по навчальному закладу, спричинивши пожежу. На місці удару утворилась вирва діаметром 20 метрів з осередком загоряння.

Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль,

– розповіли рятувальники.



Вирва, яка утворилась внаслідок удару росіян

У Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки ворога пошкоджені:

в Івано-Франківську – адміністративні та господарські будівлі на території навчального закладу, багатоповерхові житлові будинки;

житлові будинки в Надвірнянському районі.

Прокуратура заявила, що почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.