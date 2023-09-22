Ракетний удар по Києву: ворог атакував енергомережі, є пошкодження

21 вересня російські війська атакували ракетами Київ та область. Внаслідок цього були пошкоджені енергомережі.

Через пошкодження тисячі людей залишилися без світла. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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У Києві під атакою були енергомережі

За словами Сахарука, під час ворожої атаки 21 вересня у Києві та області були знеструмлення.

Були пошкоджені мережі в Києві й Київській області. В області вимикалося десь близько 3 тисяч споживачів. У Києві – близько тисячі. Протягом години ми заживлювали споживачів і потім протягом дня ремонтувалися,

– розповів він.

Виконавчий директор ДТЕК наголосив, що окупанти почали обстрілювати енергетику України, як це було минулої осені та зими. Тому подібні атаки повторяться.

"По суті це вже так зрозуміло, що дійсно починається. Дійсно вони цілять по інфраструктурі. І я думаю будуть робити це надалі", – додав Сахарук.

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